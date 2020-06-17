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Названа диета, помогающая преодолеть последствия ожирения

сегодня 21:05

Фото pixabay.com

Лишний вес несёт смертельную опасность; диетой можно микшировать воздействие ожирения на сердечно -сосудистую систему и организм в целом.

Ученые Уппсальского университета (Швеция) на протяжении более двадцати лет фиксировали историю здоровья без малого 80 тысяч шведов. Среди иных фиксирующихся параметров были данные о том, питаются ли наблюдаемые по средиземноморским нормам. Данные публикует Medical Xpress.

Выяснилось, что даже при избыточном весе самый низкий риск смертности был у тех, кто отдавал предпочтение средиземноморской диете. Фактически, смертность в этой группе соответствовала смертности среди здоровых людей. Зато не имевшие лишнего веса, но и не питавшиеся по-средиземноморски шведы умирали чаще тех, кто предпочитал именно её и вообще сбалансированное питание как таковое.

Автор исследования Карл Микаэльссон признаёт, что средиземноморская диета при ожирении даже полезнее для здоровья и снижения риска умереть, чем сгонка веса в этих же целях. Учёный подчёркивает, что для предотвращения сердечно – сосудистых заболеваний всё же необходимо контролировать массу тела.

Напомним, 17 июня учёные заявили о большем риске заражения коронавирусом для тучных людей.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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