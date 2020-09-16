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Названа предварительная причина взрыва в котельной в Новосибирске

сегодня 17:29

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Взрыв газового оборудования стал причиной обрушения здания котельной в Новосибирске; среди людей пострадавших нет.

В прокуратуре Новосибирской области назвали предварительную причину пятничного ЧП на котельной в Первомайском районе города. По данным надзорного ведомства, в помещении произошёл взрыв газового оборудования, который повлёк за собой обрушение стен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Предварительно установлено, что двухэтажное производственное помещение из сэндвич-панелей принадлежит ООО «Альянс Девелоп Групп», которое занимается производством полистирола. На первом этаже была расположена котельная размером 6 х 12 м, на втором этаже – 8 офисных помещений, одно складское помещение с продукцией.

«Взрыв произошёл в помещении котельной, площадь обрушения составила 144 кв. м. Предварительная причина обрушения – взрыв газового отопительного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, в том числе о промышленной безопасности, по результатам которой будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Напомним, ранее МЧС опубликовало видео с места обрушения котельной.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
взрыв

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