Неожиданный способ защиты от коронавируса назвали учёные
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Ношение очков снижает риск заражения коронавирусом; это связано с тем, что аксессуар мешает людям прикасаться к глазам.
Китайские эпидемиологи заявили о том, что носящие очки люди реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что очки мешают лишний раз прикасаться к слизистой глаз, сообщается в журнале JAMA Ophthalmology.
Со слов исследователей, клетки глаз имеют рецепторы, которые позволяют SARS-CoV-2 проникать в организм. При исследованиях в глазах заболевших обнаруживаются вирусные частицы.
При этом ношение очков препятствует попаданию вирусов в глаза.
Эксперты добавили, что они не рекомендуют всем носить защитные очки, поскольку исследование было относительно небольшим.
«Кроме того, обнаружили только ассоциацию, а не причинно-следственную связь. Требуются дополнительные исследования, чтобы подтвердить полученные результаты», — говорится в публикации.
Напомним, ранее учёные открыли механизм борьбы с распространением раковых метастаз.
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