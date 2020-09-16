Неожиданный способ защиты от коронавируса назвали учёные

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Ношение очков снижает риск заражения коронавирусом; это связано с тем, что аксессуар мешает людям прикасаться к глазам.

Китайские эпидемиологи заявили о том, что носящие очки люди реже заражаются коронавирусом. Это связано с тем, что очки мешают лишний раз прикасаться к слизистой глаз, сообщается в журнале JAMA Ophthalmology.

Со слов исследователей, клетки глаз имеют рецепторы, которые позволяют SARS-CoV-2 проникать в организм. При исследованиях в глазах заболевших обнаруживаются вирусные частицы. При этом ношение очков препятствует попаданию вирусов в глаза.