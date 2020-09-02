НОВАТ получит 250 млн рублей на ремонт уникального купола театра

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НОВАТ получит 250 млн рублей на ремонт уникального купола; средства поступят до конца года.

Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ) получит 246 млн рублей на ремонт и реставрацию купола, который был построен в середине прошлого века и обладает уникальной конструкцией, поддерживающей саму себя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра культуры Новосибирской области Наталью Ярославцеву.

"Да, выделение средств одобрили, сумма в 246 млн рублей. Они поступят, скорее всего, в этом году", — сказала собеседница агентства.

Ярославцева уточнила, что средства поступят в рамках перераспределения федерального ассигнования в 2020 году.

Об аварийном состоянии купола в 2018 году говорил бывший директор НОВАТ, ставший позже художественным руководителем театра, Владимир Кехман. Этим он объяснил начало реставрационных работ в здании театра до проведения открытого конкурса, за что был оштрафован судом.

Новосибирский академический театр оперы и балета открылся 12 мая 1945 года. Здание театра является крупнейшим зданием театра в РФ. Оно представляет собой сложный и уникальный архитектурный комплекс и на сегодняшний день имеет статус культурного наследия РФ.

Напомним, в новосибирском аэропорту Толмачёво открылась выставка «НОВАТ: история и современность».