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Новосибирские железнодорожники напомнили детям о правилах безопасного поведения на железной дороге

сегодня 16:51

Фото pixabay.com

Сотрудники ЗСЖД рассказали детям о безопасности на железных дорогах; мероприятия провели на 45 новосибирских станциях.

В рамках месячника «Детям – безопасную железную дорогу» на станциях Новосибирского региона Западно-Сибирской магистрали состоялись профилактические мероприятия по предотвращению несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта. Особое внимание уделялось предупреждению травматизма несовершеннолетних и нарушений, угрожающих безопасности движения.

Совместные мероприятия с сотрудниками транспортной полиции железнодорожники провели на 45 новосибирских станциях. Участники напомнили детям и их родителям о правилах безопасного пересечения путей, рассказали про места безопасного перехода, а также раздали тематические памятки с информацией.

Западно-Сибирская магистраль напоминает, что железная дорога является зоной повышенной опасности. При нахождении на инфраструктуре необходимо неукоснительно соблюдать правила поведения. В частности, не играть на платформах, переходить пути только в установленных местах, снимать наушники и капюшон при нахождении у железной дороги, чтобы заметить приближающийся поезд.

Железнодорожники призывают родителей уделять внимание обучению детей правилам поведения на железной дороге и своим примером прививать культуру безопасности.

Напомним, 18 сентября руководителю Совета ветеранов ЗСЖД исполнилось 90 лет.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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Теги

Новосибирская область
РЖД
ЗСЖД

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