Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Новосибирца с татуировкой в честь Гитлера судят за экстремизм

вчера 23:33

Фото Pixabay

В Новосибирске передали в суд материалы уголовного дела в отношении новосибирца — его обвиняют в призывах к эстремизму; по данным Сиб.фм, речь может идти о человеке, сделавшем тату в честь нацистского лидера.

Жителя Новосибирска обвиняют в публичном призыве к экстремизму. Как сообщается 18 сентября на сайте Ленинского районного суда, материалы дела в отношении Алексея Куниевского переданы для рассмотрения. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

По данным Сиб.фм, речь идёт о 28-летнем местном жителе. Исхода из данных, которые имеются на его нескольких страницах в социальной сети «ВКонтакте», мужчина выступает в поддержку нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом свидетельствуют посты, фотографии с соответствующей символикой и членство в тематических сообществах. Других новосибирцев с такими именем и фамилией в соцсетях найти не удалось.

Также на одной из фотографий мужчина изображён с татуировкой в виде комбинации цифр — она имеет прямое отношение к имени Адольфа Гитлера. С чем именно может быть связано уголовное преследование сибиряка, неизвестно. По данным Сиб.фм, ранее мужчина был судим за грабёж. Связаться с Алексеем Куниевским Сиб.фм не удалось.

Напомним, 16 сентября неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

0

Теги

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

90144
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23612
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19536
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18445
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17816
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17459
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17407
Ушла от полицейского к убийце: мать расчленённых девочек из Омска знала о судимости любовника