Новосибирца с татуировкой в честь Гитлера судят за экстремизм

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В Новосибирске передали в суд материалы уголовного дела в отношении новосибирца — его обвиняют в призывах к эстремизму; по данным Сиб.фм, речь может идти о человеке, сделавшем тату в честь нацистского лидера.

Жителя Новосибирска обвиняют в публичном призыве к экстремизму. Как сообщается 18 сентября на сайте Ленинского районного суда, материалы дела в отношении Алексея Куниевского переданы для рассмотрения. Следующее заседание назначено на 28 сентября.

По данным Сиб.фм, речь идёт о 28-летнем местном жителе. Исхода из данных, которые имеются на его нескольких страницах в социальной сети «ВКонтакте», мужчина выступает в поддержку нацистского лидера Адольфа Гитлера. Об этом свидетельствуют посты, фотографии с соответствующей символикой и членство в тематических сообществах. Других новосибирцев с такими именем и фамилией в соцсетях найти не удалось.

Также на одной из фотографий мужчина изображён с татуировкой в виде комбинации цифр — она имеет прямое отношение к имени Адольфа Гитлера. С чем именно может быть связано уголовное преследование сибиряка, неизвестно. По данным Сиб.фм, ранее мужчина был судим за грабёж. Связаться с Алексеем Куниевским Сиб.фм не удалось.

Напомним, 16 сентября неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО.