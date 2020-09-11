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Новые подробности из жизни убитых в Ярославской области сестёр

сегодня 00:55

Фото из открытых источников

Предполагаемый убийца двух сестёр 9 и 14 лет Виталий Молчанов обещал купить одной из них квартиру; вторая называла его папой.

В настоящее время Молчанов – в бегах, против него Следственным комитетом РФ по Ярославской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ «Убийство», кроме того, Молчанов объявлен в федеральный розыск.

Тела двух сестёр, 9 и 14 лет были обнаружены 15 сентября в квартире в городе Рыбинске Ярославской области. Позже было установлено, что их перед смертью изнасиловали. В квартире проживала мать девочек со своим любовником, к которому она приехала вместе с дочерьми, бросив мужа – полицейского в Новосибирской области. Об этом пишет Telgram-канал Life Shot. Отец девочек не знал, куда уехала с детьми его супруга.

Напомним, 17 сентября детский омбудсмен Анна Кузнецова заявила, что за педофилами должен быть установлен пожизненный надзор полиции.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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