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Новый способ предотвратить заражение коронавирусом открыли учёные

сегодня 14:32

Фотографии с сайта pexels.com

В Калифорнийском университете Сан-Диего провели исследование; учёные на пороге разработки препарата для профилактики COVID-19.

Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего провели исследование и обнаружили необычную особенность в передаче COVID-19 клеткам организма. По мнению специалистов, новое открытие поможет разработать препараты для профилактики коронавируса. Об этом пишет журнал Cell.

Так, в ходе исследования выяснилось, что коронавирус не передаётся клеткам без молекул гепарансульфата. Учёные отмечают, что гепарансульфат действует как рецептор для проникновения коронавируса: чтобы заразить клетку, вирусу необходимо связаться с этой молекулой.

Соответственно, если с помощью ферментов удалить гепарансульфат, способность вируса к заражению снижается на 80–90 %.

По словам учёных, открытие позволит разработать новые препараты для борьбы с COVID-19. Сейчас исследователям предстоит протестировать гепарин и ингибиторы гепарансульфата на заражённых коронавирусом животных.

Напомним, сегодня стало известно, что Россия отказалась от участия в программе ВОЗ по доступу к зарубежной вакцине от коронавируса.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

открытие
учёные
исследование
коронавирус
препараты
профилактика

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