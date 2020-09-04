Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля

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Есть финансовая мудрость – «слишком крупный, чтобы рухнуть»; в российских условиях она работает не всегда.

Арбитражный суд признал банкротом компанию «ВДТ строй», владеющую зданием новосибирского аквапарка. Ей же принадлежит товарный знак «Аквамир». Долги компании достигают 2,6 млрд рублей, включенных в реестр требований. Сопоставимая сумма требует рассмотрения. Восстановление платёжеспособности фирмы невозможно, но активов хватит на частичное погашение долгов. Об этом пишет «Коммерсант-Сибирь».

Иск о банкротстве подан крупнейшим кредитором «ВТД строя» — Межтопэнергобанком, на долю которого приходится порядка 2,2 млрд руб. задолженности компании. Финансы привлекались на строительство аквапарка в Новосибирске, крупнейшего из крытых аквапарков по России. Кредит был выдан ещё семь лет назад. Здание аквапарка находится в залоге у банка. Деятельность «ВТД строя» за прошлый год была убыточной, год назад в компании ввели процедуру наблюдения.

Как будут дальше развиваться события, пока неясно. В частности, участники рынка уверены, что реализовать здание будет сложно, дисконт может составить до половины его стоимости.

Напомним, 4 сентября из-за коронавируса обанкротился крупнейший бордель Европы.