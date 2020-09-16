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Обрушение в котельной в Новосибирске: фото с места происшествия

сегодня 14:13

Фото пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области

Стена и перекрытия обрушилась в пятницу, 18 сентября, в котельной в Новосибирске; на месте работают экстренные службы.

Спасатели устраняют последствия ЧП на улице Твардовского в Первомайском районе Новосибирска. Там в 11 утра произошло обрушение в здании котельной, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Сообщение о нештатной ситуации поступило в экстренные службы 18 сентября в 11:19. По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что в результате разгерметизации котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич панелей. Горения в результате инцидента не было», — сообщили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

По оперативной информации, пострадавших нет. Предварительная площадь обрушения — 200 квадратных метров.

Напомним, ранее сообщалось, что на месте ЧП работает оперативная группа Главного управления МЧС России по Новосибирской области.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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