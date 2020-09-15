Одиозного экс-защитника Ефремова лишили адвокатского статуса

Фото из социальных сетей Эльмана Пашаева

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката; для одиозного юриста это пятый подобный случай.

Бывшего защитника осуждённого за смертельное ДТП Михаила Ефремова лишили статуса адвоката. О решении в отношении Эльмана Пашаева сообщает Федеральная палата адвокатов.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», — сказал глава Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко.

Ранее сообщалось, что в июле в отношении Пашаева возбудили дисциплинарное производство из-за того, что он якобы использует громкое дело Ефремова в качестве рекламы самого себя.

Напомним, с 15 сентября дело осуждённого Ефремова ведёт новый адвокат.