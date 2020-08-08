Ольга Бузова раскрыла секрет начала её романа с новосибирским блогером Давидом Манукяном

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Как завязываются отношения у селебрити – почти также как у обычных людей; вот только обстоятельства знакомства отличаются некоторой экзотикой.

Вот уже больше года новосибирский блоге Дава Манукян и Ольга Бузова являются парой, они даже отметили годовщину, проведя вместе время на южных островах. Бузова рассказала «Экспресс-газете» как возник роман.

Познакомились артисты на съёмках клипа, испытали взаимную симпатию. Но Ольга всё ещё тяжело переживала расставание с предыдущим возлюбленным, отвыкла от мужского внимания и ухаживаний, поэтому она не обратила внимания поначалу на интерес к ней со стороны Манукяна. А Дава как раз окружал Бузову заботой и красиво ухаживал. Например, он встречал Ольгу в аэропорту в пять часов утра с гастролей, хотя она даже и не надеялась на это. Ей пришлось, как она вспоминает, буквально приучать себя к тому, что теперь в её жизни есть внимательный и заботливый мужчина. Постепенно сердце Ольги дрогнуло, и она ответила Даве взаимностью. Теперь поклонники обоих артистов ожидают, что отношения разовьются до такой степени, что пара поженится.

Напомним, 8 августа Бузова призналась в любви к Манукяну.