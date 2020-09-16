Педофила арестовали в селе под Новосибирском

Фото СК РФ

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении педофила; он надругался над двумя мальчиками.

Следственный комитет в Новосибирской области расследует уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

«Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ. Подозреваемый задержан, арестован. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщила Сиб.фм старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Как рассказал Сиб.фм источник в администрации Убинского района, всё произошло в лесном массиве около села Кожурла. 20-летний выпускник строительного училища надругался над двумя мальчиками.

Напомним, мать изнасилованных и убитых под Ярославлем девочек из Омска знала, что её новый возлюбленный отсидел за убийство.