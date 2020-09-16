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Пенсии и пособия придут только на карту «Мир»: как подать заявление о смене реквизитов в ПФР

сегодня 12:54

Фото с сайта klops.ru и pixabay.com

Социальные выплаты и пенсии с 1 октября начнут перечислять только на карту «Мир»; как поменять реквизиты для выплат на сайте ПФР.

С 1 октября пенсии и социальные пособия по линии Пенсионного фонда можно будет получить только на карты «Мир». В ПФР необходимо предоставить новые данные при смене реквизитов счёта. Инструкция, как это сделать.

Заявление о смене реквизитов счёта для получения пенсии можно подать электронно через личный кабинет на сайте ПФР. Подойдут для него логин и пароль от личного кабинета портала госуслуг.

В личном кабинете нужно найти раздел «Пенсии» и выбрать пункт «О доставке пенсии». Способом доставки нужно выбрать доставку через кредитное учреждение. После этого предложат ввести данные нового расчётного счёта, которые указаны в уведомлении банка, которое выдаётся при открытии счёта, или из мобильного или браузерного приложения банка. После этого нужно отправить заявление в Управление ПФР, которое производит выплату.

Поменять способ доставки или данные о счёте в банке можно и лично, обратившись в МФЦ или ПФР. В этом случае также нужно подать заявление на выбор способа доставки пенсии или изменение счёта. При это записаться на приём нужно заранее.

Напомним, с 1 октября перестанут принимать заявления сразу на несколько детских пособий. Родителям нужно поторопиться и успеть подать документы до 30 сентября.

Автор:
Денис Калин

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Пенсионный фонд
пенсии

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