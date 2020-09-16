Пенсии и социальные выплаты перечислят только на карты «Мир» с 1 октября

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Получателям выплат, которые пользуются картами MasterCard и Visa, нужно срочно заменить их на карту «Мир»; после изменения реквизитов данные нужно предоставить в ПФР.

Пенсии и социальные выплаты по линии Пенсионного фонда с 1 октября будут перечисляться только на карты «Мир». При смене реквизитов счёта необходимо предоставить новые данные в Пенсионный фонд.

Такое требование не касается тех, кто получает выплаты на сберкнижку, номинальный счёт или через почту.

Россиянам, получающим ежемесячную денежную выплату из средств маткапитала, при переходе на карту «Мир» необходимо подать заявление в свободной форме с указанием нового расчётного счёта. Направить его можно в клиентской службе ПФР или почтой в ближайший орган ПФР.

Постепенный переход на карты «Мир» происходит уже несколько лет. С 1 июля 2017 года пенсионеры или те, кто поменял карты при окончании срока их действия, получали карты национальной платёжной системы автоматически.

Напомним, до 30 сентября получателям нескольких выплат нужно успеть подать заявления на назначение пособий. С 1 октября принимать заявления на выплаты перестанут.