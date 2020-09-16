По 10 тысяч на детей: в России могут ввести новые выплаты на каждого ребёнка

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Ввести новые выплаты на детей в России предложили депутаты; сумма пособия может составить 10 тысяч рублей на каждого ребёнка.

Депутаты Госдумы предложили ввести новые детские выплаты в России после изучения статистики расходов граждан. По задумке деньги должны выплачиваться на каждого ребёнка определённой возрастной категории, а размер пособия составит 10 тысяч рублей.

Изучив статистику, депутаты Госдумы пришли к выводу, что на сборы детей в школу семьи тратят около 20 тысяч рублей ежегодно. Это натолкнуло чиновников на мысль, что государству следует взять часть этих расходов россиян на себя. Поэтому законопроект предусматривает для семей, в которых есть школьники, право на ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Средства планируется выдавать на каждого школьника в семье. Получить помощь россияне смогут вне зависимости от уровня своего дохода. Подразумевается, что ежегодно выплата будет индексироваться.

Условием для получения компенсации станет наличие у ребёнка гражданства РФ. Уточняется, что заявления на такие пособия будет принимать Пенсионный фонд. Документы можно будет подать в территориальных органах ПФР, МФЦ, через портал госуслуг или по почте.

В случае принятия законопроекта подать заявление россияне смогут уже в июле 2021 года.

Напомним, подать заявление на назначение путинских выплат в размере 10 000 рублей семьи могут до 30 сентября.