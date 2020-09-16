Почти шесть тысяч заболевших за сутки: коронавирус в России

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса; за сутки умерли 134 человека.

За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 339 человек.

🔸 Москва — 805

🔸 Санкт-Петербург — 206

🔸 Ростовская область — 172

🔸 Московская область — 165

🔸 Нижегородская область — 161

🔸 Ставропольский край — 140

🔸 Свердловская область — 129

🔸 Кемеровская область — 128

🔸 Воронежская область — 123

🔸 Самарская область — 123

🔸 Ульяновская область — 120

🔸 Саратовская область — 107

🔸 Архангельская область — 103

🔸 Красноярский край — 103

🔸 Оренбургская область — 99

🔸 Пензенская область — 99

🔸 Волгоградская область — 97

🔸 Краснодарский край — 92

🔸 Республика Дагестан — 84

🔸 Ханты-Мансийский АО — 81

🔸 Иркутская область — 81

🔸 Республика Крым — 78

🔸 Мурманская область — 76

🔸 Приморский край — 71

🔸 Хабаровский край — 68

🔸 Республика Коми — 67

🔸 Удмуртская Республика — 67

🔸 Кировская область — 67

🔸 Пермский край — 67

🔸 Республика Саха (Якутия) — 67

🔸 Алтайский край — 66

🔸 Республика Алтай — 65

🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 63

🔸 Томская область — 62

🔸 Республика Калмыкия — 61

🔸 Челябинская область — 61

🔸 Республика Бурятия — 60

🔸 Тюменская область — 59

🔸 Ямало-Ненецкий АО — 59

🔸 Омская область — 52

🔸 Забайкальский край — 52

🔸 Орловская область — 51

🔸 Белгородская область — 49

🔸 Новосибирская область — 49

🔸 Брянская область — 48

🔸 Калужская область — 48

🔸 Ярославская область — 47

🔸 Астраханская область — 47

🔸 Республика Ингушетия — 45

🔸 Ленинградская область — 44

🔸 Вологодская область — 43

🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43

🔸 Ивановская область — 42

🔸 Республика Тыва — 36

🔸 Тамбовская область — 35

🔸 Рязанская область — 34

🔸 Республика Карелия — 34

🔸 Владимирская область — 33

🔸 Курская область — 33

🔸 Республика Северная Осетия — 33

🔸 Республика Башкортостан — 33

🔸 Амурская область — 33

🔸 Магаданская область — 33

🔸 Костромская область — 32

🔸 Липецкая область — 32

🔸 Республика Мордовия — 32

🔸 Республика Хакасия — 32

🔸 Тульская область — 31

🔸 Калининградская область — 31

🔸 Сахалинская область — 29

🔸 Тверская область — 28

🔸 Новгородская область — 28

🔸 Курганская область — 28

🔸 Псковская область — 27

🔸 Республика Татарстан — 26

🔸 Чувашская Республика — 26

🔸 Камчатский край — 25

🔸 Севастополь — 24

🔸 Республика Адыгея — 23

🔸 Республика Марий Эл — 21

🔸 Смоленская область — 14

🔸 Еврейская АО — 9

🔸 Чеченская Республика — 7

🔸 Чукотский АО — 1

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровело 901 207 человек.