Почти шесть тысяч заболевших за сутки: коронавирус в России
Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм
В России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса; за сутки умерли 134 человека.
За последние сутки в России выявлено 5 905 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 24,5 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 134 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 5 339 человек.
🔸 Москва — 805
🔸 Санкт-Петербург — 206
🔸 Ростовская область — 172
🔸 Московская область — 165
🔸 Нижегородская область — 161
🔸 Ставропольский край — 140
🔸 Свердловская область — 129
🔸 Кемеровская область — 128
🔸 Воронежская область — 123
🔸 Самарская область — 123
🔸 Ульяновская область — 120
🔸 Саратовская область — 107
🔸 Архангельская область — 103
🔸 Красноярский край — 103
🔸 Оренбургская область — 99
🔸 Пензенская область — 99
🔸 Волгоградская область — 97
🔸 Краснодарский край — 92
🔸 Республика Дагестан — 84
🔸 Ханты-Мансийский АО — 81
🔸 Иркутская область — 81
🔸 Республика Крым — 78
🔸 Мурманская область — 76
🔸 Приморский край — 71
🔸 Хабаровский край — 68
🔸 Республика Коми — 67
🔸 Удмуртская Республика — 67
🔸 Кировская область — 67
🔸 Пермский край — 67
🔸 Республика Саха (Якутия) — 67
🔸 Алтайский край — 66
🔸 Республика Алтай — 65
🔸 Карачаево-Черкесская Республика — 63
🔸 Томская область — 62
🔸 Республика Калмыкия — 61
🔸 Челябинская область — 61
🔸 Республика Бурятия — 60
🔸 Тюменская область — 59
🔸 Ямало-Ненецкий АО — 59
🔸 Омская область — 52
🔸 Забайкальский край — 52
🔸 Орловская область — 51
🔸 Белгородская область — 49
🔸 Новосибирская область — 49
🔸 Брянская область — 48
🔸 Калужская область — 48
🔸 Ярославская область — 47
🔸 Астраханская область — 47
🔸 Республика Ингушетия — 45
🔸 Ленинградская область — 44
🔸 Вологодская область — 43
🔸 Кабардино-Балкарская Республика — 43
🔸 Ивановская область — 42
🔸 Республика Тыва — 36
🔸 Тамбовская область — 35
🔸 Рязанская область — 34
🔸 Республика Карелия — 34
🔸 Владимирская область — 33
🔸 Курская область — 33
🔸 Республика Северная Осетия — 33
🔸 Республика Башкортостан — 33
🔸 Амурская область — 33
🔸 Магаданская область — 33
🔸 Костромская область — 32
🔸 Липецкая область — 32
🔸 Республика Мордовия — 32
🔸 Республика Хакасия — 32
🔸 Тульская область — 31
🔸 Калининградская область — 31
🔸 Сахалинская область — 29
🔸 Тверская область — 28
🔸 Новгородская область — 28
🔸 Курганская область — 28
🔸 Псковская область — 27
🔸 Республика Татарстан — 26
🔸 Чувашская Республика — 26
🔸 Камчатский край — 25
🔸 Севастополь — 24
🔸 Республика Адыгея — 23
🔸 Республика Марий Эл — 21
🔸 Смоленская область — 14
🔸 Еврейская АО — 9
🔸 Чеченская Республика — 7
🔸 Чукотский АО — 1
Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 091 186 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 19 195 летальных исходов, выздоровело 901 207 человек.
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