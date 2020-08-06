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Поднял руку на власть: в Нижегородской области осуждён житель, пытавшийся убить главу сельсовета

сегодня 02:05

Фото pixabay.com

Взаимодействие граждан с местной властью иногда выходит из границ разумного; наиболее уязвимы для «критики» главы сельсоветов.

Житель Краснобаковского района Нижегородской области получил шесть с половиной лет колонии строгого режима за попытку убийства главы сельсовета. Об этом сообщает «Открытый Нижний» со ссылкой на информацию регионального следственного комитета.

Инцидент произошёл 3 декабря 2019 года, когда изрядно выпивший местный житель решил разобраться с главой Шеманихинского сельсовета. Для ведения дискуссии гражданин прихватил с собой пистолет, который и навёл на руководителя сельсовета, угрожая стрельбой, в его собственном кабинете. Глава не растерялся и вступил в поединок, в ходе которого прозвучал выстрел, но никто не был задет. «Гостя» хозяину кабинета удалось разоружить. Прибывшие полицейские задержали буяна. При обыске у него дома были обнаружены огнестрельное оружие и патроны. Никаких документов, разрешающих владение, не было.

На мужчину было заведено два уголовных дела: за покушение на убийство и незаконное хранение и использование оружия.

Напомним, 6 августа сообщили, что почтальонам раздадут оружие и шокеры.

Автор:
Константин Барановский
Журналист

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