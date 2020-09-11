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Погода в Новосибирске на 18 сентября: страшный ветер и дожди

сегодня 05:05

Фото Густаво Зырянов/Сиб.фм

В Новосибирске сегодня окончательно испортится погода; приближается ураганный ветер.

В пятницу, 18 сентября, в Новосибирске будет ветрено. Такие данные приводит сервис Gismeteo.ru. По прогнозу синоптиков, скорость ветра будет достигать 16-17 метров в секунду. Со второй половины дня синоптики ожидают осадки — дождь продолжится до позднего вечера. Температура воздуха будет держаться на уровне +11...+12 градусов.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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