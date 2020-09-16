Полиция проверяет сообщения о перестрелке ночью в центре Новосибирска

Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм

У новосибирца оказалась повреждена машина из травматического пистолета; полиция ищет виновных.

Полиция начала проверку по поводу возможной перестрелки в центре Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

В правоохранительные органы обратился гражданин, у которого был поврежден автомобиль из травматического пистолета. Машина была припаркована у дома по улице Ленина.

“В настоящее время полицейские устанавливают и опрашивают возможных очевидцев, устанавливают характер повреждения, а также лиц, причастные у совершению противоправных деяний. Проводится Проверка. Информации о стрельбе в настоящее время нет, о пострадавших тоже”, — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ появлялась информация, что несколько мужчин устроили перестрелку возле паба.

Напомним, полицейские задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске.