Полиция проверяет сообщения о перестрелке ночью в центре Новосибирска
Фото Густаво Зырянова/Сиб.фм
У новосибирца оказалась повреждена машина из травматического пистолета; полиция ищет виновных.
Полиция начала проверку по поводу возможной перестрелки в центре Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.
В правоохранительные органы обратился гражданин, у которого был поврежден автомобиль из травматического пистолета. Машина была припаркована у дома по улице Ленина.
“В настоящее время полицейские устанавливают и опрашивают возможных очевидцев, устанавливают характер повреждения, а также лиц, причастные у совершению противоправных деяний. Проводится Проверка. Информации о стрельбе в настоящее время нет, о пострадавших тоже”, — говорится в сообщении.
Ранее в СМИ появлялась информация, что несколько мужчин устроили перестрелку возле паба.
Напомним, полицейские задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники в Красноярске.
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