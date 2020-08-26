«Попа как табуретка»: Настю Ивлееву покусало самое опасное африканского насекомое – муха цеце

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Съёмки в других странах чреваты неприятностями; Ивлеева подверглась нападению насекомого во время африканских съёмок программы «Орёл и решка».

Настя пожаловалась в Instagram на аллергию, сыпь, чешущееся тело и то, что попа «немного похожа на табуретку». Цеце является одним из самых опасных насекомых Африки, но сопровождающий съёмочную группу гид заявил, что беспокоиться не о чем. Кроме того, группа перед поездкой сделала все необходимые прививки.

Ивлеева не теряет оптимизма и заявляет, что неприятности не помешали ей влюбиться в Африку.

Напомним, 26 августа Ивлеева предстала в образе персонажа игры The Sims 3.