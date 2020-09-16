Последний срок: на какие детские пособия нужно успеть подать заявление до 30 сентября

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Заявления сразу на несколько выплат нужно успеть подать до 30 сентября; после назначенной даты документы принимать не будут.

Подать документы на три выплаты после 30 сентября не получится. Это выплаты на детей до трёх лет, единовременная выплата семьям с детьми от трёх до 16 лет и единовременная выплата всем детям до 16 лет.

На какие пособия перестанут принимать заявления

Выплаты на детей до трёх лет в размере 5 000 рублей начисляются за апрель–июнь. Деньги положены семьям, в которых ребёнок родился в период с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.

Разовую выплату на детей от 3 до 16 лет семьи получали в размере 10 000 рублей. При этом 16 лет ребёнку должно было исполниться не ранее 11 мая 2020 года, а 3 года – не позднее 30 сентября 2020 года.

Также единовременную выплату получали родители детей, рождённых в период с 11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года. Она также составляет 10 000 рублей.

Тем, кто ещё не подал заявление

Подать заявление на выплаты может любой из родителей через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ. В заявлении нужно указать реквизиты счёта заявителя.

Деньги выплатят одним платежом за все пропущенные месяцы.

Опекуны, усыновители и попечители также имеют право на эти выплаты. Подать заявление онлайн не получится, поэтому нужно лично обратиться за ними в ПФР или МФЦ. Для этого понадобятся документы, удостоверяющие личность и полномочия опекуна (попечителя).

Если у семьи несколько детей, то в заявлении нужно указать данные о каждом ребёнке.

Выплаты предоставляются гражданам РФ, проживающим в России. При этом у ребёнка также должно быть российское гражданство.

Напомним, родители школьников просят вернуть путинские выплаты в размере 10 000 в октябре.