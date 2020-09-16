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Пособие 3000 на детей: кому положено и как получить

сегодня 14:15

Фото pixabay.com

В сентябре безработным родителям перечислят дополнительную помощь; семьям выплатят по 3000 рублей на каждого ребёнка.

В сентябре родителям несовершеннолетних детей, которые потеряли работу, доплатят 3000 рублей. Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Надбавку может получить один из родителей, но на каждого ребёнка в семье, не достигшего 18-летнего возраста.

Для того чтобы получить деньги, нужно официально состоять на бирже труда. Средства придут вместе с пособием по безработице.

В сентябре надбавку получат 2,8 млн россиян, официально признанных безработными. На это выделено 8,5 млрд рублей.

Напомним, выпускникам российских вузов собираются выплачивать капитал в полмиллиона рублей.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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выплаты
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детские пособия
детские выплаты

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