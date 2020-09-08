Позолоти ручку: в Новосибирске ищут жертв гадалки-мошенницы
Фото ГУ МВД по Новосибирской области и из открытых источников
Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой в мошенничестве; гадалка орудовала в Новосибирске.
Полиция в Новосибирске распространила фотографию гадалки, которую подозревают в мошенничестве. Разыскиваются её жертвы.
«1 сентября в отдел полиции № 6 «Октябрьский» обратилась жительница Новосибирска с сообщением о совершенном в отношении неё мошенничестве», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.
По рассказу потерпевшей, на улице Гурьевской к ней подошла цыганка-гадалка и под предлогом «всю правду скажу, ничего не утаю» завладела золотыми украшениями доверчивой сибирячки. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное преступлением гражданка в возрасте 49 лет.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество».
Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют задержанную на причастность к похожим преступлениям.
Всем, кто пострадал от действий подозреваемой, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-17-51, 232-17-57.
Напомним, в Сибири объявили в розыск преступный тандем.
Ваш комментарий
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают