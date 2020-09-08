Позолоти ручку: в Новосибирске ищут жертв гадалки-мошенницы

Фото ГУ МВД по Новосибирской области и из открытых источников

Сотрудники полиции устанавливают дополнительные эпизоды противоправной деятельности подозреваемой в мошенничестве; гадалка орудовала в Новосибирске.

Полиция в Новосибирске распространила фотографию гадалки, которую подозревают в мошенничестве. Разыскиваются её жертвы.

«1 сентября в отдел полиции № 6 «Октябрьский» обратилась жительница Новосибирска с сообщением о совершенном в отношении неё мошенничестве», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД.

По рассказу потерпевшей, на улице Гурьевской к ней подошла цыганка-гадалка и под предлогом «всю правду скажу, ничего не утаю» завладела золотыми украшениями доверчивой сибирячки. Сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемую в совершении преступления. Ею оказалась ранее судимая за аналогичное преступлением гражданка в возрасте 49 лет.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Мошенничество».

Сейчас сотрудники уголовного розыска проверяют задержанную на причастность к похожим преступлениям.

Всем, кто пострадал от действий подозреваемой, просьба обратиться в полицию по телефонам: 232-17-51, 232-17-57.

Напомним, в Сибири объявили в розыск преступный тандем.