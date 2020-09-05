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Предупреждать больше не будут: ГИБДД вышла в рейд по пьяным в Новосибирске

сегодня 19:13

Фото из открытых источников

В ГИБДД сообщили о новом рейде по нетрезвым водителям; с сегодняшнего дня и до понедельника особое внимание двум районам Новосибирска.

В связи с высокой выявляемостью водителей в нетрезвом состоянии на прошлых выходных, Госавтоинспекцией Новосибирска принято решение проводить операции «Нетрезвый водитель» каждые выходные.

Предупреждать больше никого не будут. Уже сегодня экипажи работают на линии.

«С 18 по 20 сентября, в городе Новосибирске все экипажи ориентированы на выявление водителей в состоянии опьянения», — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД Новосибирска Владислав Савченков.

В ГИБДД напомнили, что управление транспортным средством в состоянии опьянения, влечёт лишение права управления от полутора до двух лет и штраф в размере 30000 рублей.

Особое внимание в эти выходные будет уделено Заельцовскому и Октябрьскому районам.

Напомним, в начале сентября в Новосибирске назвали самые пьющие районы.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

нетрезвый водитель
ГИБДД
рейд
Новосибирск.

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