Препараты от коронавируса разрешили продавать в аптеках

Фото из открытых источников

Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19; их можно будет купить в аптечной сети.

Российский минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Препараты фавипиравира изучались в Японии для лечения тяжелых форм гриппа, но впоследствии от них отказались, поскольку был сделан вывод, эти препараты вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители. Сообщает «Интерфакс».

В мае в России было зарегистрировано лекарство «Авифавир» на основе фавипиравира. В минздраве отметили его надежность и эффективность. Это было первое зарегистрированное в России средство от COVID-19.

В июне был зарегистрирован еще один препарат на основе фавипиравира – «Арепливир».

В начале июля минздрав одобрил для лечения коронавирусной инфекции препарат «Коронавир».

О продаже каких из этих препаратов в аптеках идёт речь в минздраве не уточнили.

Напомним, в Новосибирской области более 300 тысяч человек привились от гриппа за неделю.