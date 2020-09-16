Применение каннабиса в медицине: учёные открыли ещё одно полезное свойство марихуаны
Фотографии с сайтов pixabay.com и pexels.com
Тетрагидроканнабинол предлагают использовать для борьбы с заболеваниями кишечника; лекарство не будет вызывать психоактивные эффекты.
Учёные из Университета Южной Каролины нашли новое применение каннабиса в медицине, пишет popmech.ru.
Лечение препаратами на основе тетрагидроканнабинола (ТГК), вещества, содержащегося в каннабисе, может помогать при лечении воспалительных заболеваниях кишечника (ВЗК), а также способствовать предотвращению развития рака толстой кишки. К таким выводам пришли специалисты после ряда исследований.
Каннабиноиды действуют через два рецептора в головном мозге — CB1 и CB2. Но если в первом при активации ТГК возникают психоактивные эффекты, то во втором такого эффекта нет.
«Наши результаты показали, что ТГК действовал через рецепторы CB2, которые не вызывают психоактивные эффекты и могут быть полезны для предотвращения ВЗК и рака толстой кишки», — рассказал один из авторов исследования Митци Нагаркатти.
Специалисты также отметили, что сейчас во всём мире наблюдается рост воспалительных заболеваний кишечника, а значит, риск развития рака также будет увеличиваться. При этом, согласно статистике, эти заболевания выявляются у достаточно молодых людей и людей среднего возраста.
Напомним, сегодня учёные заявили о новом способе борьбы с метастазами рака.
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