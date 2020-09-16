Приметы, которые предсказывают смерть; как не накликать на себя роковую беду.

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Приметы, которые предсказывают смерть; самые страшные поверья связаны с трагическими событиями.

В повседневной суете легко не заметить знаки, которые посылает нам судьба. Интерпретировать их правильно тоже не всегда удаётся. На слуху у многих распространённые приметы про соль и чёрную кошку, но суеверий существует гораздо больше. Самые страшные поверья связаны с трагическими событиями и смертью.

Эзотерики уверены, человек неосознанно сам начинает готовиться к своей смерти. Он часто говорит фразы: «если со мной что-то случится...», «когда меня не будет...» и тому подобные вещи. Его поведение может напоминать суицидальное, но погибает человек не по собственной воле, а из-за трагической случайности. Только по прошествии времени родные и близкие умершего начинают сопоставлять изменения в его характере и смерть.

Очень часто информация о неминуемой гибели приходит во сне. Считается, что верными признаками беды служат сновидения, в которых человек видит:

выпавший зуб с кровью,

себя, стоящим в мутной затхлой воде,

падение в яму или колодец (к собственной смерти),

выкапывание ямы (к похоронам близкого человека),

заходящее солнце,

себя, выметающим сор из дома,

себя в новом доме (к собственной смерти).

Верной приметой о скорой гибели считается сон, в котором появляются покойные родственники или друзья, которые зовут пойти с ними. Если сновидец уходит вслед за усопшими, он сам скоро окажется в ином мире. Если человек не поддаётся уговорам, его ждёт беда или тяжёлая болезнь, но в итоге он выживет.

Верной приметой о смерти кого-то из домочадцев считается залетевшая в окно птица. Согласно народному верованию, беды можно избежать. Для этого птицу нужно поймать, накормить и выпустить в то же окно.

Однако есть верный способ не накликать скорую смерть и обойти все недобрые приметы. Для этого нужно просто вести здоровый образ жизни и внимательно и бережно относиться к собственному здоровью. Тогда и все мрачные предсказания будут вам нипочём.

Напомним, Сиб.фм рассказывал, чем грозит перебежавшая дорогу чёрная кошка или кот чёрного окраса.