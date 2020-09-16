Просто поссорились: слухи о расставании Давы с Бузовой опровергли родственники
Фотографии из аккаунта buzova86 социальной сети Instagram (уже удалены пользователем)
Поклонники активно обсуждают вероятный разрыв звёздной пары; близкие Давида Манукяна опровергли слухи.
После того как певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова удалила несколько фотографий своего возлюбленного рэпера Давида Манукяна со своей страницы в Instagram, подписчики начали говорить об их разрыве. Ясность в ситуацию внесла мама Давы Анна Манукян, пишет news.ru.
Близкие возлюбленного звезды реалити-шоу «Дом-2» подтвердили, что ссора между Давой и Ольгой была, однако подчеркнули, что про расставание ничего не слышали.
Мать Давы Анна Манукян отвергла слухи о разрыве звёздной пары.
«Сплетни», — заявила она на вопрос журналистов.
Ранее Сиб.фм сообщал о подозрительных постах Давы и Бузовой в соцсетях.
Напомним, вчера Ольга Бузова рассказала о своих тренировках по фигурному катанию.
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