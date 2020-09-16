Просто поссорились: слухи о расставании Давы с Бузовой опровергли родственники

Фотографии из аккаунта buzova86 социальной сети Instagram (уже удалены пользователем)

Поклонники активно обсуждают вероятный разрыв звёздной пары; близкие Давида Манукяна опровергли слухи.

После того как певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова удалила несколько фотографий своего возлюбленного рэпера Давида Манукяна со своей страницы в Instagram, подписчики начали говорить об их разрыве. Ясность в ситуацию внесла мама Давы Анна Манукян, пишет news.ru.

Близкие возлюбленного звезды реалити-шоу «Дом-2» подтвердили, что ссора между Давой и Ольгой была, однако подчеркнули, что про расставание ничего не слышали.

Мать Давы Анна Манукян отвергла слухи о разрыве звёздной пары.

«Сплетни», — заявила она на вопрос журналистов.

Ранее Сиб.фм сообщал о подозрительных постах Давы и Бузовой в соцсетях.

Напомним, вчера Ольга Бузова рассказала о своих тренировках по фигурному катанию.