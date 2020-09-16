Прятался в кустах и заброшках: кадры с места задержания рыбинского маньяка

Фото из Telegram-канала «Полковник Трифонов»

Оперативники наконец задержали убийцу и насильника двоих детей из Омска; кадры с места задержания опубликовали в Telegram-канале.

Маньяк Молчанов, убивший двоих детей из Омска, прятался в том же районе, где совершил жестокое преступление. Всё это время он укрывался в кустах и заброшенных зданиях. Фото с места задержания опубликовано в Telegram-канале «Полковник Трифонов».

Убийца даже не сменил одежду после жестокой расправы. Он также был одет в красную куртку и штаны. Уточняется, что Молчанов боялся выйти к людям и понимает, что получит пожизненное заключение.

Напомним, трагедия произошла в городе Рыбинске Ярославской области. Вернувшись с работы 15 сентября, мать обнаружила в квартире растерзанные тела своих дочерей. Известно, что соседи не слышали, что происходит в доме.