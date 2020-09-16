Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Декларации чиновников
Протесты в Белоруссии
Коронавирус в Новосибирске
Пандемия коронавируса
Пособия на детей 3-7 лет

Лента новостей

Пушкина: отсидевших педофилов должна брать под контроль полиция

сегодня 18:39

Фото телеграм-канала «Полковник Трифонов»

В Госдуме обсуждают инициативу создания единого реестра педофилов; об этом заговорили после убийства двух новосибирских девочек в Ярославской области.

В Госдуме РФ обсуждается инициатива детского омбудсмена Анны Кузнецовой о создании единого открытого реестра педофилов. Предлагается включать в него всех, кто выходит на свободу после тюремного срока за подобные преступления. Это поможет отслеживать и контролировать действия педофилов, сообщает издание «Цензуры нет».

По мнению заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, данная мера полезна, но создание списка само по себе не уменьшит количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей.

Пушкина уверена, что отсидевших педофилов должна брать под контроль полиция для осуществления надзора. По мнению парламентария, тем, кто отбыл срок за растление малолетних, можно было бы ставить GPS-трекеры. Также Пушкина заявила, что выступает за отмену сроков давности относительно преступлений, совершённых по отношению к половой неприкосновенности детей.

О создании реестра и мерах по слежке за педофилами заговорили после трагедии в Ярославской области. 25 сентября там были обнаружены тела двух девочек из Новосибирска, которых изнасиловал и убил сожитель матери. Ранее мужчина отбыл срок за аналогичное преступление.

Напомним, рыбинского маньяка задержали сегодня, он признался в убийстве детей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

0

Теги

Россия
педофил
Госдума

Ваш комментарий

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

88842
«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: родители просят выплатить пособие на детей в октябре
23572
Не гриппуйте!: в Новосибирской области 300 тысяч жителей привились от гриппа за неделю
19495
Россияне определили, почему туристы не едут в малые города России
18412
Имитация захвата заложников на уроке ОБЖ была лишней: мэр Ишима получил представление от прокуратуры
17796
Кабмин одобрил проект федерального бюджета на будущий год
17366
Обанкротился владелец новосибирского аквапарка «Аквамир»: заведение было крупнейшим в России подобного профиля
17091
«Сибирь» проиграла «Динамо» в матче КХЛ