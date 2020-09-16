Пушкина: отсидевших педофилов должна брать под контроль полиция

Фото телеграм-канала «Полковник Трифонов»

В Госдуме обсуждают инициативу создания единого реестра педофилов; об этом заговорили после убийства двух новосибирских девочек в Ярославской области.

В Госдуме РФ обсуждается инициатива детского омбудсмена Анны Кузнецовой о создании единого открытого реестра педофилов. Предлагается включать в него всех, кто выходит на свободу после тюремного срока за подобные преступления. Это поможет отслеживать и контролировать действия педофилов, сообщает издание «Цензуры нет».

По мнению заместителя председателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной, данная мера полезна, но создание списка само по себе не уменьшит количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей.

Пушкина уверена, что отсидевших педофилов должна брать под контроль полиция для осуществления надзора. По мнению парламентария, тем, кто отбыл срок за растление малолетних, можно было бы ставить GPS-трекеры. Также Пушкина заявила, что выступает за отмену сроков давности относительно преступлений, совершённых по отношению к половой неприкосновенности детей.

О создании реестра и мерах по слежке за педофилами заговорили после трагедии в Ярославской области. 25 сентября там были обнаружены тела двух девочек из Новосибирска, которых изнасиловал и убил сожитель матери. Ранее мужчина отбыл срок за аналогичное преступление.

Напомним, рыбинского маньяка задержали сегодня, он признался в убийстве детей.