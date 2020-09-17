«Районы, кварталы, живые эфиры»: как Tele2 работала над качеством 4G в пандемию и не только

История инженера связи Ген Палыча и кота Гаджета, которые запустили 4G даже в удалённых уголках области

Автор фото Полина Коношенко

Это лето мы провели онлайн – в квартирах, на дачах и в пригородах. Везде, где есть быстрый мобильный интернет. Оказалось, что без 4G как без рук – ни ремонт не сделаешь, ни картошку не посадишь, ни работу вне офиса не продолжишь. Ситуацию спасли мобильные операторы, в том числе и Tele2. В 2020 году компания стала лидером по темпам строительства телекоммуникационных вышек в России. А как дела в Новосибирске и его окрестностях? Мы спросили об этом Ген Палыча и Гаджета. А они рассказали, как всегда оставаться онлайн.

4G под каждым кустом

Ген Палыч и Гаджет старались, чтобы мобильный интернет был в самых отдалённых сёлах Новосибирской области. Все для того, чтобы мы могли увидеть наших родных и близких — и знать, что с ними всё хорошо. Например, по скайпу или любому другому онлайн-сервису. В 2020 года компания Tele2 увеличила количество базовых станций мобильной связи на 30 % и добилась охвата 96 % населения Новосибирской области высокоскоростным мобильным интернетом. Это не просто интернет, а 4G\LTE со скоростью передачи данных до 100 Мбит\с.

Пока все дома

Кошки гуляют сами по себе, а наш кот Гаджет с хозяином — только по делу! Время карантина и всеобщей самоизоляции стало настоящим испытанием для мобильных операторов. Центральные улицы опустели, весь трафик сместился в пригороды и спальные районы Новосибирска. У запертых дома людей выросли аппетиты — и потребление 4G выросло в Сибири на 20 %. Команде Tele2 пришлось бросить все силы, чтобы доставить интернет в каждый дом.

Ева Шафран, блогер, дизайнер моды, абонент Tele2:

«Пока мы сидели на самоизоляции, у нас ничего не скакало и всё было супер хорошо. Я живу в Первомайском районе на краю леса, и у меня в доме плохо ловит интернет и сотовая связь любого оператора, кроме Tele2. Так что 4G помогал делать контент и оставаться на связи с родными, клиентами и подписчиками», — рассказала новосибирский блогер Ева Шафран.

Технические специалисты оператора находили зоны перегрузки и направлялись в горячие точки, где люди массово смотрели фильмы в HD, играли в игры и обменивались объёмными файлами.

4G как собака – друг человека

Смотрите, как постарались Ген Палыч и его команда! Пока пользователи учились, работали и набирали лайки на самоизоляции, специалисты Tele2 тащили «упряжку четвероногого интернета» буквально в тундру и тайгу. Даже в горах Алтая путешественники не заблудились без Tele2.

Михаил Докукин, тревел-блогер:

«Я часто путешествую по Сибири. За последний год много ездил по Новосибирской области, был в Тыве, Хакасии, Алтайском крае, Республике Алтай. Преимущественно передвигаюсь за рулём, поэтому телефон с SIM-картой Tele2 использую в качестве навигатора. По трассе всегда связь уверенная. Часто смартфон использую в качестве роутера, чтобы написать статьи, поделиться фотографиями. В этом случае Tele2 тоже не подводит», — рассказал блогер Михаил Докукин.

Цифровое равенство для всех

Ген Палыч и Гаджет хорошо проводят отпуск в горах — подписчики не потеряют их даже там. Стать блогером или учиться на дистанционке в глухой деревне — архисложная задача. Нужно уметь лазать по деревьям или строить собственную антенну, как новосибирский школьник из отдалённого посёлка Песцы. Но кому-то повезёт больше. Tele2 предлагает будущее здесь и сейчас — и строит сеть 4G/LTE-станций в малых населённых пунктах. Совместно с «Ростелекомом» в 2020 году появилось (и где-то ещё появится) 43 базовых станции в маленьких сёлах Новосибирской области, где проживает от 500 человек. А общий счёт новых базовых станций 4G в этом году идёт не на десятки – берите выше. Это не ретрофутуризм, а наше цифровое настоящее.