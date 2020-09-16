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Размер МРОТ России вырастет на 262 рубля к 2021 году

сегодня 17:12

Фото pixabay.com

Министерство труда и социальной защиты утвердило величину прожиточного минимума во втором квартале 2020 года; эта сумма равна МРОТу, который будет действовать в следующем году.

Размер минимального прожиточного минимума во втором квартале 2020 года утвердил федеральный Минтруд. Об этом сообщает 18 сентября «Российская газета».

Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, прожиточный минимум установлен:

в среднем на душу населения в размере 11 468 рублей;

для трудоспособного населения — 12 392 рубля;

для пенсионеров — 9 422 рубля;

для детей — 11 423 рублей.

По данным издания «Клерк.ру», МРОТ на следующий год устанавливается, исходят из величины прожиточного минимума предыдущего года. То есть в 2021 году минимальная зарплата в России не может быть меньше 12 392 рублей.

Сейчас МРОТ составляет 12 130 рублей, то есть минималка вырастет на 262 рубля.

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 октября пенсии и социальные пособия будут приходить только на карту «Мир».

Автор:
Маргарита Мастеркова

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