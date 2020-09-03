Росгвардия отозвала иск к мэрии Новосибирска

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Завершился этап конфликта Росгвардии и новосибирского муниципалитета вокруг слишком высокого дома у аэродрома; но силовики нашли новые поводы для претензий.

Войсковая часть 3733 Росгвардии отозвала из арбитража иск к мэрии Новосибирска по поводу высотного здания в ЖК «Аэропорт», информация опубликована на сайте Электронного правосудия. В иске силовики оспаривали пуск здания в эксплуатацию из-за слишком большой этажности. Но в арбитраже лежит другой иск Росгвардии к муниципалитету, требующий отмены разрешения на строительство здания. Заседание суда по данному иску назначено на 19 октября. Интересно, что застройщик, «ВИРА-Строй», не является стороной конфликта, силовики не указывают компанию в исках – только мэрию Новосибирска.

Напомним, 3 сентября мэрия Новосибирска начала поиск виновных в сливе канализации в речку Тулу.