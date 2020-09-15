Роспотребнадзор предупредил об опасности коронавируса стать сезонной болезнью

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В Роспотребнадзоре предупредили о возможности COVID стать сезонной болезнью; в ведомстве отметили, что инфекция постепенно приспосабливается к человеческим условиям.

Специалисты Роспотребнадзора отметили снижение летальности коронавируса с 7,2 % до 3,2 % при увеличении потенциала для распространения. Это, вероятно, свидетельствует об адаптации COVID-19 к человеческой популяции.

«С третьей декады апреля 2020 года в мире наблюдается снижение летальности от COVID-19 с 7,2 % до 3,2 %. Снижение летальности в глобальном масштабе может отражать не только прогресс в методах лечения, но и вероятное ослабление вирулентных свойств», — сообщили агентству «РИА Новости» в ведомстве.

Роспотребнадзор подчёркивает, что это может привести к тому, что коронавирус может стать сезонной инфекцией.

Наблюдаемое увеличение потенциала распространения на фоне признаков снижения вирулентности, вероятно, является основной формой адаптации нового коронавируса к человеческой популяции и, по-видимому, будет продолжаться в дальнейшем в виде интеграции SARS-CoV-2 в структуру сезонных возбудителей ОРВИ, считают специалисты.

Напомним, в Кузбассе из-за увеличения численности заразившихся коронавирусной инфекцией власти ввели режим самоизоляции для пожилых людей.