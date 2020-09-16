«Россети Сибирь» опережают план по выполнению ремонтной программы в преддверии зимнего сезона

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Объекты компании «Россети Сибирь» готовы к заморозкам; годовой план ремонтных работ уже выполнен на 90 %.

Компания «Россети Сибирь» подготовила свои объекты электросетевого хозяйства во всех регионах присутствия к прохождению осенне-зимнего периода. Энергетики с опережением завершают ремонтную кампанию 2020 года, несмотря на недельный простой из-за пандемии коронавируса.

В 2020 году компания планировала потратить на ремонтную программу 3,471 млрд рублей. Это на 2 % больше прошлогодних показателей. К настоящему времени уже реализовано мероприятий на 3,107 млрд рублей (90 %).

По данным на 10 сентября 2020 года, годовой план выполнен на 90 %, календарный план – на 107 %.

К данному моменту ремонт ЛЭП 0,4-110 кВ завершен на 88 % (это 23, 5 тысячи км). На 91 % выполнен план по ремонту трансформаторных подстанций 35-110 кВ (3 610 единиц оборудования). Уже расчищено 96 % трасс трасс ЛЭП (7 446 гектар).

В девяти регионах Сибири и Дальнего востока работает почти тысяча мобильных бригад компании. Около пяти тысяч человек с помощью спецтехники обеспечивают надёжное прохождение осенне-зимнего периода 2020-2021 годов.

Также энергетики «Россети Сибирь» завершили плановое техобслуживание имеющихся 638 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ). На ряде территорий были установлены новые РИСЭ.

Основные направления капитальных вложений: модернизация системы оперативного постоянного тока на подстанциях 110 кВ, установка реклоузеров на линиях 10 кВ, замена неизолированного провода на СИП (самонесущий изолированный провод), расширение просек линий 110 кВ, замена высоковольтных вводов на подстанциях 110 кВ.

В этом годы впервые специалисты компании «Россети Сибирь» использовали мультикамерные изоляторы-разрядники для защиты ЛЭП от молнии. Их установили на линиях электропередачи 35-110 кВ.

Кроме того, энергетики установили на линиях порядка 300 комплектов специальных гирлянд мультикамерных изоляторов-разрядников. Эти устройства, сочетающие в себе свойства изолятора и разрядника одновременно, защищают ЛЭП от прямых ударов молнии и от индуктированных грозовых воздействий и их последствий.

В рамках ремонтной программы специалисты заменили более 550 км неизолированного голого провода на линиях 0,4-10 кВ на самонесущий изолированный (СИП). Такой тип провода не позволяет расхищать электроэнергию и менее интересен энерговорам.

С начала года «Россети Сибирь» установили 4268 птицезащитных устройств на линиях 6-110 кВ. К 2021 году компания планирует увеличить их количество до 6 244 штук.