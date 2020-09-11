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Россия не будет участвовать в программе ВОЗ по доступу к зарубежной вакцине от коронавируса

сегодня 04:01

Фотографии с сайта pexels.com

В правительстве заявили, что такой необходимости у России нет; крайний срок вступления в программу сегодня.

Москва не присоединится к инициативе COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по созданию и распространению вакцин от коронавируса. Об этом сообщает «‎Интерфакс» со ссылкой на анонимный источник в правительстве.

«‎Программа COVAX предполагает осуществление взносов на закупку вакцины. Такой необходимости у РФ нет, так как наша страна сама разрабатывает и уже приступила к производству собственной вакцины», — заявил собеседник агентства.

Стоит отметить, что ВОЗ перенесла крайний срок вступления в программу COVAX для потенциальных стран-участниц на 18 сентября.

Более 170 стран уже участвуют в инициативе ВОЗ и Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) — COVAX, направленной на обеспечение глобального доступа к эффективной вакцине от коронавируса для всех стран.

Ранее от участия в этой программе отказались США, поскольку эта инициатива связана с ВОЗ, из которой Соединенные Штаты выходят летом следующего года.

Напомним, вчера разработчики «‎Вектора» заявили, что их вакцина формирует иммунитет только на полгода.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

Россия
вакцина
коронавирус
воз
программа

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