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Руководителя Совета ветеранов ЗСЖД поздравили с 90-летием

сегодня 10:54

Фото slavgorod.ru

Председателя Совета ветеранов ЗСЖД поздравили с юбилеем; Петру Мысику исполнилось 90 лет.

В четверг, 17 сентября, в управлении Западно-Сибирской железной дороги в Новосибирске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 90-летнему юбилею председателя Межрегионального координационного совета ветеранов Западно-Сибирской железной дороги Петра Филипповича Мысика. Прославленного железнодорожника поздравили начальник магистрали Александр Грицай, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Новосибирского областного совета ветеранов Виктор Леонов, бывшие руководители ЗСЖД, в разные годы возглавлявшие магистраль, и другие почётные гости.

В поздравительном слове Александр Грицай отметил:

«Вот уже 65 лет Петр Филиппович служит верой и правдой родной магистрали. Это человек уникальной судьбы — он всю свою жизнь посвятил железной дороге и добился на этой стезе очень серьёзных результатов. Им пройден путь от дежурного по станции до первого заместителя начальника магистрали. С 1994 года он возглавляет ветеранскую организацию дороги. Ваша профессиональная деятельность – это ярчайший пример таланта добиваться намеченных результатов, патриотизма и преданности однажды выбранному делу.

Александр Грицай вручил Петру Мысику награду – знак «За особый вклад в развитие ОАО «РЖД» II степени. Приказом генерального директора ОАО «РЖД» Олега Белозёрова юбиляр удостоен этой награды за особо выдающиеся заслуги в развитии железнодорожного транспорта.

В свою очередь губернатор региона Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть в поздравлениях подчеркнули бесценный вклад Петра Мысика в развитие области и города, а также его большую роль в хранении и передаче опыта и знаний молодому поколению.

Петр Филиппович Мысик является заслуженным работником транспорта РФ, почётным работником транспорта России, почётным железнодорожником, почётным ветераном железнодорожного транспорта, почётным ветераном Западно-Сибирской железной дороги, почётным гражданином города Славгорода, почётным профессором СГУПС. О том, как добросовестно и с какой самоотдачей он работал, свидетельствуют его награды. Их у юбиляра более ста.

Напомним, контейнерные перевозки на ЗСЖД выросли на 20 % в январе–августе.

Автор:
Марина Домрачева
Журналист

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