Рыбинский маньяк пытался покончить с собой

Фото телеграм-канала «Полковник Трифонов»

В СМИ появилась информация о попытках задержанного по подозрению в убийстве новосибирских девочек покончить с собой; трое суток он прятался в пригороде Рыбинска.

Маньяк из Рыбинска Виталий Молчанов, которого сегодня задержали на окраине города и которого подозревают в убийстве и изнасиловании двух девочек 8 и 14 лет, признался в преступлении.

По данным издания «Лайф», которое ссылается на собственный источник в правоохранительных органах, Молчанов пытался покончить с собой, но не смог и сбежал.

Всё время, пока его искали, подозреваемый прятался, лёжа в кустах недалеко от дачных обществ.

Правоохранители полагают, что в траве Молчанов мог пролежать всё время с момента расправы над школьницами — вероятно, он хотел умереть от обезвоживания, передаёт «Лайф».

Напомним, в Сети появилось видео с признанием рыбинского маньяка.