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С начала учебного года коронавирусом в Новосибирске заразились 46 детей

сегодня 11:47

Фото пресс-службы минздрава Новосибирской области

46 случаев заражения коронавирусом среди детей выявлено в Новосибирской области с 1 сентября; в стационарах находятся 19 маленьких пациентов.

С начала учебного года 46 детей в Новосибирской области заразились коронавирусом. Это следует из данных оперативного штаба 18 сентября.

По информации специалистов, 18 сентября в регионе выявлено 730 случаев COVID-19 среди несовершеннолетних. 1 сентября заболевших детей было 684.

На сегодняшний день в Новосибирской области госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтверждённым диагнозом.

Напомним, за минувшие сутки в стационарах региона скончались четыре пациента с коронавирусом.

Автор:
Мария Машанова
журналист

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Теги

Новосибирская область
коронавирус

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