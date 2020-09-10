Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА

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Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА; команда Станислава Черчесова набрала 15 очков благодаря успешному выступлению в Лиге наций.

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд. Полный список доступен на сайте организации. Сборная России поднялась в рейтинге ФИФА с 38-го на 32-е место, имея в своём активе 1 485 очков.

Столько же очков у Турции, которая разделяет с россиянами 32-е место рейтинга. Опережает сборная России команду Румынии. Российская сборная показала лучший результат среди всех команд рейтинга за период с 16 июля по 17 сентября, поднявшись на шесть позиций.

Команда под руководством Станислава Черчесова набрала 15 очков благодаря успешному выступлению в Лиге наций. Сборная России одолела команды Сербии и Венгрии.

Первое место в рейтинге ФИФА удерживает сборная Бельгии (1 773 очка). Второе место за французами (1 744), третье заняла бразильская национальная команда (1 712). Также рост продемонстрировала сборная Португалии, поднявшись с седьмой на пятую строчку.

Лучший же свой результат сборная России показала в 1996 году. Тогда в рейтинге от апреля-мая команда занимала третью строчку в мировом рейтинге ФИФА.

Напомним, главный тренер сборной России по футболу рассказал, что может вывести российскую команду на высший уровень в мировом футболе.