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Счётная палата РФ предложила расширить господдержку бедных россиян

сегодня 16:01

Фото Global Look Press

Кудрин предложил расширить господдержку бедных россиян; средства планируется выделять из Фонда национального благосостояния.

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин предложил использовать средства из накопленных резервов для расширения поддержки бедного населения России. Он считает, что правительство тратит накопления Фонда национального благосостояния уж слишком осторожно.

"В августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса, — написал Кудрин в статье, опубликованной РБК.

Глава Счётной палаты обратил внимание на тот факт, что во время кризиса 2008-2009 годов было потрачено более 50% резервов ФНБ. По мнению Кудрина, государству можно было больше потратить на поддержку граждан и бизнеса.

"Например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы у нас не росла его доля. При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь, — считает Кудрин.

Отметим, по состоянию на 1 сентября, согласно данным Минфина, объём Фонда национального благосостояния вырос до 13,2 трлн рублей. В конце 2019 года он составлял 7,8 трлн рублей.

Напомним, Минтруд сообщил об увеличении и в России материнского капитала на первого и второго ребёнка.

Автор:
Евгений Черненко
Журналист

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Теги

россияне
счётная палата
Сергей кудрин
бедные

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