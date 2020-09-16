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Секс во время месячных: можно ли девушке заниматься любовью

сегодня 16:10

Фото pixabay.com

Тема секса во время месячных остается спорной для многих женщин; вредно это или нет, рассказали врачи.

Некоторые женщины думают, что если они займутся сексом во время месячных, это может оттолкнуть партнера. Но большинство мужчин опровергают это мнение. Они говорят, что месячные для них — вообще не проблема.

Какие плюсы и минусы есть в занятиях сексом во время менструации, порталу Хочу рассказали врачи.

Во время месячных просвет шейки матки немного расширяется. Поэтому проникновение становится более легким, а сам секс — более чувственным. Но в то же время важно помнить, что в такие дни матка лишена защитной слизи, и очень легко подцепить какие-нибудь болезни. Это особенно важно, если у женщины новый партнер: тогда обязательно нужно использовать презерватив.

Также стоит подумать и о возможной беременности. Риск, конечно, снижается в период менструации, но есть очень много случаев, когда женщины все-таки беременнеют. Особенно если контакт с партнером был на четвертый или пятый день цикла.

В пользу секса во время месячных говорит тот факт, что занятия любовью снижают болевые ощущения. Это происходит по трем причинам: мышцы начинают работать, вырабатываются гормоны радости — и происходит возбуждение, которое позволяет отвлечься от депрессивных мыслей.

Один из немногих реальных минусов секса во время месячных — это перспектива запачкать мебель кровью. Но об этом просто стоит позаботиться заранее, выбрать темное постельное белье, заняться любовью в ванной, взять влажные салфетки.

Если соблюдать все рекомендации, секс во время месячных вполне разрешен.

Напомним, врачи рассказали, чем полезен утренний секс.

Автор:
Алексей Протасов
Журналист

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Теги

секс
опасность
месячные

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