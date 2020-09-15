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Шахту в Кузбассе закрыли после несчастного случая

сегодня 22:03

Фото Pixabay

Ростехнадзор выявил нарушения в работе двух шахт Новокузнецка; их закрыли на 30 суток.

Две шахты Новокузнецкой области приостановили свою работу на 30 суток из-за выявленных нарушений. Как сказано в решении Новокузнецкого районного суда Кемеровской области, Ростехнадзор организовал проверку АО «Шахта "Большевик» и АО «Шахта "Полосухинская» 9 сентября.

В материалах дела сказано, что «Большевик» допустил нарушения в области предотвращения несчастных случаев. На предприятии был неисправен взрыволокализующий заслон — было порвано 50% мешков с водой. Также сообщается, что на этой шахте в начале сентября произошёл несчастный случай, в ходе которого пострадал работник. Руководство предприятия не приняло мер для расследования инцидента и установления причин, сказано в решении суда.

Нарушения выявили и на шахте «Полосухинская». Ростехнадзор определил, что на одном из хранилищ угля превышен максимальный допустимый объём сырья — вместо положенных 45 тыс. тонн там содержалось почти в три раза больше.

Суд пришёл к выводу, что нарушения на шахтах имеют место быть и решил временно закрыть оба предприятия. Работа АО «Шахта "Большевик"» остановлена на 30 суток, АО «Шахта "Полосухинская» — на 25 суток. Решение не вступило в законную силу.

Напомним, 15 сентября Следственный комитет начал расследование гибели двух горняков на шахте в Кузбассе.

Автор:
Эмиль Фукс
журналист

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