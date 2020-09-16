«Сидим на пороховой бочке»: гендиректор ХК «Сибирь» Кирилл Фастовский прокомментировал перенос матчей

Фото из группы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Генеральный директор ХК «Сибирь», член совета директоров КХЛ Кирилл Фастовский прокомментировал ситуацию с переносом матчей; по его словам, игроки сидят на пороховой бочке.

Гендиректор хоккейного клуба «Сибирь» Кирилл Фастовский считает, что Лиге необходимо готовиться к переносам игр из-за коронавирусных ограничений. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

«Сезон обещал быть непростым. То, что происходит с иностранными клубами, нужно понимать. Лиге надо готовиться к переносам игр и взвешенному решению. Всё это повлияло не только на «Сибирь», но и на другие клубы», — заявил Фастовский.

По его словам, в нынешних условиях игроки «сидят на пороховой бочке и трудятся».

«Снимаю шляпу перед мальчишками, которые бьются через не могу», — сказал гендиректор клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новосибирске может появиться трамвай, оформленный в цветах клуба «Сибирь».