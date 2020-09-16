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Скончался в машине скорой: страшная авария произошла на трассе Барнаул – Новосибирск

сегодня 20:59

Фотографии ГУ МВД по Новосибирской области и с сайта pixabay.com

Водитель одного из автомобилей скончался в машине скорой помощи; авария произошла сегодня днём.

На федеральной трассе Р-256 «Чуйский тракт» сегодня днём произошла трагическая авария, в которой погиб один человек. Об этом сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

В ведомстве отмечают, что авария произошла в 15:25 по местному времени в Искитимском районе Новосибирской области на 75 километре автодороги Р-256.

«По предварительной информации, водитель 1985 года рождения, следуя на автомобиле Toyota Corolla из посёлка Линёво в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Scania. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Toyota скончался в машине скорой помощи», — подчеркнули в ГУ МВД региона.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции.

Напомним, вчера водитель сбил маленького ребёнка в Новосибирске и скрылся с места ДТП.

Автор:
Росина Мирясова
Журналист

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Теги

новосибирск
авария
фото
Барнаул
трасса
водитель погиб

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