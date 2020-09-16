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Соседи не слышали, как маньяк насиловал и расчленял детей в Ярославле

сегодня 16:17

Фото телеграм-канал "Полковник Трифонов" и из открых источников

В Следственном комитете и в МВД подтвердили информацию о задержании насильника и убийцы Виталия Молчанова; он изнасиловал и убил двоих детей в Ярославской области.

Сегодня, 18 сентября, правоохранители задержали Виталия Молчанова. Мужчину подозревают в изнасиловании, убийстве и расчленении двух девочек из Омска.

Трагедия произошла в городе Рыбинске Ярославской области. Вернувшись с работы 15 сентября, мать обнаружила в квартире растерзанные тела своих дочерей.

Никто из соседей не слышал, что в квартире за стеной происходила жуткая трагедия. Об этом сообщают журналисты Life.

По словам собеседницы издания, в квартиру Молчанов вернулся в начале этого года. О том, что он был судим и по каким статьям соседи не знали. До приезда Молчанова в квартире жила его мать.

Женщина с детьми появилась в квартире 1 сентября.

Никаких подозрительных шумов из квартиры ни накануне, ни в день обнаружения тел никто из соседей не слышал. Услышали лишь крики вернувшейся матери.

В Рыбинск женщина переехала в попытке создать с Молчановым семью. О том что избранник был судим за убийство, мать знала. Про другие статьи сожитель промолчал. Вряд ли бы женщина оставила с ним детей и осталась сама, узнав, что на его счету изнасилование ребёнка и, например, осквернение тела умершего.

Напомним, за поимку Молчанова власти Ярославской области пообещали вознаграждение в 500 тысяч рублей.

Автор:
Татьяна Картавых
журналист

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Теги

педофил
Ярославль

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