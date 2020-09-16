Способ борьбы с метастазами рака нашли учёные

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Искусственное истощение клеток может остановить распространение метастаз рака; учёные предложили использовать для это популярный антибиотик.

Прорывное открытие в области лечения онкологии сделали учёные из Университета в Салфорде. Они нашли способ остановить распространение метастаз. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание Frontiers in oncology.

Исследователи выяснили, что метастазы боятся истощения энергии клеток, а значит, искусственное их истощение может стать эффективным способом борьбы со страшным последствием рака.

«Для истощения клеток учёные применили популярный антибиотик доксициклин, под действием которого метастазы сдаются», — говорится в публикации.

Учёные предлагают онкологическим клиникам взять это открытие на вооружение.

Напомним, ранее онколог рассказала о причинах быстрого роста опухолей.