Стало известно количество закрытых из-за коронавируса российских школ

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В минпросвещения рассказали, сколько школ в России закрыты из-за коронавируса; ситуация спокойная.

Доля закрытых из-за коронавируса школ в России составляет меньше одного процента. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства просвещения.

«Полностью закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции 112 (0,12%) образовательных организаций. Из них дошкольных ‒ 0,09%, школ ‒ 0,18%, колледжей ‒ 0,09%, организаций допобразования ‒ 0,01%», ‒ передает агентство.

Как заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пресс-конференции, серьезных поводов для перевода российских школ на дистанционное обучение сегодня нет. Чиновник отметил, что с момента открытия школ прошло две недели и ситуация остаётся спокойной.

Напомним, в России вводят новые правила поступления в вузы.