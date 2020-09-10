Стало известно, сколько будет стоить в аптеках упаковка препарата от коронавируса «Арепливир»

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Сколько будет стоить упаковка лекарства от коронавируса; речь идет о препарате «Арепливир», который накануне был официально зарегистрирован.

Рекомендованную стоимость отечественного лекарства, которое способно предотвратить развитие осложнений после заражения коронавирусом, озвучил гендиректор компании производителя «Промомед» Андрей Младенцев. Он подчеркнул, что упаковка «Арепливира», в которую входят 40 таблеток по 200 мг, будет стоит 12 320 рублей.

"40 таблеток от коронавируса обойдутся россиянам в 12 320 рублей. Речь идет о препарате «Арепливир», который разрешили использовать в амбулаторных условиях", — цитирует Младенцева ТАСС.

Гендиректор компании производителя особо отметил, что ожидать мгновенного появления препарата во всех аптеках страны не стоит, поскольку он только 17 сентября был официально зарегистрирован.

В России «Арепливир» будет продаваться по рецепту врача, его следует принимать в первые сутки после появления признаков заражения коронавирусом. Ожидается, что препарат поступит в продажу с 21 сентября.

При этом также уже точно известно, что лекарство будет экспортироваться: им заинтересовались в странах Африки, Латинской Америки и СНГ.

Напомним, зарубежная вакцина от гриппа поступит в Россию не раньше конца октября.